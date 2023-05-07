У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
Україна повернула з полону 45 захисників Азовсталі
Україна повернула з полону 45 захисників Азовсталі
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
Міндовкілля затвердило перелік дерев, заборонених у відтворенні лісів
Міндовкілля затвердило перелік дерев, заборонених у відтворенні лісів
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
У Великій Британії відбулась церемонія коронації Чарльза ІІІ (оновлено) (пряма трансляція)
У Великій Британії відбулась церемонія коронації Чарльза ІІІ (оновлено) (пряма трансляція)
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
ГоловнаСвіт

У Берліні суд скасував заборону на російську символіку 9 травня біля одного з меморіалів

Поліція оскаржила це рішення у вищому суді.

У Берліні суд скасував заборону на російську символіку 9 травня біля одного з меморіалів
Фото: EPA/UPG

Адміністративний суд Берліна дозволив демонструвати російські прапори та символіку 9 травня на заході перед меморіалом полеглим радянським воїнам у Тіргартені, що раніше заборонила поліція. 

Про це пише Радіо Свобода.

Заборона спочатку стосувалася як російських, так і українських прапорів біля радянських меморіалів 8 та 9 травня. У п'ятницю суд скасував заборону для української символіки, рішення поліція не стала опротестовувати.

У суботу 6 травня той же суд ухвалив рішення про скасування заборони і для російських прапорів та символіки, проте лише щодо одного меморіалу − в районі Тіргартен на території колишнього Західного Берліна.

Поліція оскаржила це рішення у вищому суді, привівши як аргумент побоювання відкритих конфліктів між представниками російської та української діаспор у Берліні. В апеляції йдеться про бажання “забезпечити гідне поминання солдатів колишньої радянської армії”. Рішення вищого Вищого адміністративного суду очікується у неділю.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, 5 травня адміністративний суд у Берліні скасував заборону на розміщення українських прапорів на радянських меморіалах у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер Хайде. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies