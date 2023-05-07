У Берліні суд скасував заборону на російську символіку 9 травня біля одного з меморіалів

Адміністративний суд Берліна дозволив демонструвати російські прапори та символіку 9 травня на заході перед меморіалом полеглим радянським воїнам у Тіргартені, що раніше заборонила поліція.

Про це пише Радіо Свобода.

Заборона спочатку стосувалася як російських, так і українських прапорів біля радянських меморіалів 8 та 9 травня. У п'ятницю суд скасував заборону для української символіки, рішення поліція не стала опротестовувати.

У суботу 6 травня той же суд ухвалив рішення про скасування заборони і для російських прапорів та символіки, проте лише щодо одного меморіалу − в районі Тіргартен на території колишнього Західного Берліна.

Поліція оскаржила це рішення у вищому суді, привівши як аргумент побоювання відкритих конфліктів між представниками російської та української діаспор у Берліні. В апеляції йдеться про бажання “забезпечити гідне поминання солдатів колишньої радянської армії”. Рішення вищого Вищого адміністративного суду очікується у неділю.

Нагадаємо, 5 травня адміністративний суд у Берліні скасував заборону на розміщення українських прапорів на радянських меморіалах у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер Хайде.