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​"Найгірше для Росії попереду", - Данілов спрогнозував для Росії розпад і порівняв її з СРСР

“Найбільша геополітична катастрофа”, про яку казав Путін, для Росії відбувається зараз".

​"Найгірше для Росії попереду", - Данілов спрогнозував для Росії розпад і порівняв її з СРСР
Олексій Данілов
Фото: РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що "найбільша геополітична катастрофа" вже відбувається для Росії. Однак, найгірше - попереду.

“Найбільша геополітична катастрофа”, про яку казав Путін, виявилась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для Росії відбувається зараз, і найгірше попереду – поразка, розпад, суд, контрибуції. Все буде Україна!", - написав Данілов у Twitter.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін раніше заявляв, що світ уже не однополярний і що "баланс у світі поступово відновлюється". Путін також неодноразово висловлював думку, що розвал СРСР - це найбільша геополітична катастрофа 20 століття.

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У 2021 році самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хоче створити з Путіним новий "Радянський Союз", але "більш просунутий та стабільніший".

Колишній кандидат в президенти США від Республіканської партії, нині сенатор Мітт Ромні заявляв, що Сполучені Штати та інші західні країни мають перешкодити Путіну відтворити Радянський Союз у тій чи іншій формі.

Нагадаємо, більшість українців не жалкують про розпад СРСР та проголосували б за проголошення незалежності, якби довелося.

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