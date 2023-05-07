​"Найгірше для Росії попереду", - Данілов спрогнозував для Росії розпад і порівняв її з СРСР

“Найбільша геополітична катастрофа”, про яку казав Путін, для Росії відбувається зараз".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що "найбільша геополітична катастрофа" вже відбувається для Росії. Однак, найгірше - попереду.

“Найбільша геополітична катастрофа”, про яку казав Путін, виявилась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для Росії відбувається зараз, і найгірше попереду – поразка, розпад, суд, контрибуції. Все буде Україна!", - написав Данілов у Twitter.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін раніше заявляв, що світ уже не однополярний і що "баланс у світі поступово відновлюється". Путін також неодноразово висловлював думку, що розвал СРСР - це найбільша геополітична катастрофа 20 століття.

У 2021 році самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хоче створити з Путіним новий "Радянський Союз", але "більш просунутий та стабільніший".

Колишній кандидат в президенти США від Республіканської партії, нині сенатор Мітт Ромні заявляв, що Сполучені Штати та інші західні країни мають перешкодити Путіну відтворити Радянський Союз у тій чи іншій формі.

Нагадаємо, більшість українців не жалкують про розпад СРСР та проголосували б за проголошення незалежності, якби довелося.