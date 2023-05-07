За минулу добу Росія била по девʼяти областях, - зведення ОВА

На Київщині декілька разів за ніч оголошувалася повітряна тривога. Влучань та руйнацій не зафіксовано.

За минулу добу Росія била по девʼяти областях. Про це йдеться у ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

На Київщині декілька разів за ніч оголошувалася повітряна тривога. Влучань, руйнацій не зафіксовано. Без постраждалих.

Чернігівщина: за добу - 7 обстрілів, Новгород-Сіверський, Корюківський райони. Рашисти стріляли із мінометів, ракетами із гвинтокрила, артилерії. У прикордонному селі Семенівської громади пошкоджено житловий будинок та госоподарську споруду. У Семенівській громаді пошкоджено газопровід через річку Снов. Без жертв.

Сумщина: вранці були два мінометні обстріли Новослобідської громади: 2 вибухи. На щастя,без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Білопільської, Миропільської громад.

Білопільська громада: в результаті одного із мінометних обстрілів сталося загорання приватного домоволодіння.

Запорізька область: 75 ударів зазнали 16 прифронтових населених пунктів області за минулу добу. По Залізничному, Кам'янському, Щербакам, Малинівці, Білогір'ю ворог гатив з РСЗВ та артилерії. Є руйнування приватних будинків, автівок та майна. На щастя, без постраждалих.

Дніпропетровщина: вночі росіяни били по Нікопольському району. Застосували «Град» та важку артилерію. Загинула 72-річна жінка. Ще троє місцевих постраждали.

У Нікополі вороже залізяччя пошкодило 7 приватних будинків, багатоповерхівку, гуртожиток коледжу, три газопроводи, лінію електропередач, сонячні панелі. За добу ПвК "Схід" над областю збито три "шахеди".

Минулої доби росіяни гатили по Нікопольщині. Накривали вогнем з «Градів» та важкої артилерії. У Нікополі поранені п’ятеро чоловіків. У місті пошкоджені промислове підприємство, 14 приватних будинків, 13 господарських споруд, газопроводи. Під удар потрапила і Покровська громада. Постраждала 63-річна жінка. Вона у лікарні.

Понівечені ліцей, 5 приватних будинків, господарська споруда, лінія електропередач.

Поцілив ворог також по Марганецькій та Мирівській громадах. Від обстрілу останньої постраждав 43-річний чоловік. Побитi 2 приватнi будинки, господарська споруда, авто. Наслідки атак уточнюються.

Харківщина: на Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леміщине, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охримівка, Чорне та Хатнє.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки. Обстрілював Красне Перше, Митрофанівку, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Синьківку, Піщане, Вишневе та Стельмахівку.

Вчора зранку ворог обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено магазин, памʼятник Авіацентру ДОСААФ, а також приватний будинок. Внаслідок обстрілів смт. Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.

У полі біля с. Затишшя Харківського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 43-річний тракторист отримав поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Луганщина: за добу противник здійснив 103 обстріли (450 снарядів). Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське, Діброва та Білогорівка.

Триває примусова паспортизація громадян у Станично-Луганській громаді.

Донеччина: протягом доби росіяни здійснили 19 обстрілів 12 населених пунктів. Обстріляні: Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Красногорівка, Курахове, Часів Яр, смт Нью-Йорк, смт Північне, с.Времівка, с.Максимівка, с.Новоселівка Перша, Комар

Пошкоджено 36 житлових будинків (з них 1 – багатоквартирний),приміщення притулку для літніх людей, 2 залізничних вагони, пункт технічного обслуговування, 5 господарчих споруд, гараж.

За добу по області - п'ятеро поранених.

Миколаївщина: Сьогодні вночі 5 ракетами Х-22, випущеними з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, ворог атакував Ольшанську та Костянтинівську громади. Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкриті території.

За межами підприємства спалахнула суха трава, пожежу ліквідовано. Інші пошкодження уточнюються. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу противник здійснив 51 обстріл (237 снарядів), з них по м. Херсон - 4 обстріли (11 снарядів). Рашисти поцілили у райони 25 населених пунктів області, вбили групу піротехніків.

Під час виконання завдань з розмінування області піротехніки ДСНС потрапили під ворожий обстріл. Шестеро спеціалістів загинули. Ще двоє, з них - одна жінка фельдшер, поранені та нині шпиталізовані. Всього за добу на Херсонщині 6 людей загинули, 4 дістали поранення.

З деокупованої території області евакуйовано 27 осіб.