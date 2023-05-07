Уночі 7 травня у Миколаєві пролунали вибухи.

Про це повідомляє у Telegram очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

О 00:30 він поінформував про два вибухи у місті. “ПВО, сподівають”, – написав Кім .

Через п’ять хвилин голова ОВА повідомив про ще один вибух.

У Миколаївській області оголошено тривогу, населенню рекомендується не покидати укриття.

Нагадаємо, ввечері 6 травня ворог поповнив корабельне угруповання у Чорному морі чотирма надводним ракетоносіями із сумарним залпом до 32 ракет. Окрім того, Росія здійняла у повітря бомбардувальники, зокрема носії ракет Х-22. Також помічена активність російської тактичної авіації у Брянській області. В ОК "Південь" попередили про максимально високий рівень ракетної небезпеки. Станом на 00:44 повітряна тривога оголошена у більшості областей України.