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У Миколаєві пролунали вибухи

Інформація уточнюється.

У Миколаєві пролунали вибухи
Вибухи у Миколаєві, ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

Уночі 7 травня у Миколаєві пролунали вибухи.

Про це повідомляє у Telegram очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

О 00:30 він поінформував про два вибухи у місті. “ПВО, сподівають”, – написав Кім .

Через п’ять хвилин голова ОВА повідомив про ще один вибух.

У Миколаївській області оголошено тривогу, населенню рекомендується не покидати укриття.

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Нагадаємо, ввечері 6 травня ворог поповнив корабельне угруповання у Чорному морі чотирма надводним ракетоносіями із сумарним залпом до 32 ракет. Окрім того, Росія здійняла у повітря бомбардувальники, зокрема носії ракет Х-22. Також помічена активність російської тактичної авіації у Брянській області. В ОК "Південь" попередили про максимально високий рівень ракетної небезпеки. Станом на 00:44 повітряна тривога оголошена у більшості областей України. 

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