Буданов: "Ми будемо вбивати росіян у будь-якій точці світу до повної перемоги України"

Очільник ГУР також упевнений, що зараз Росія не має ніякого потенціалу для наступу.

Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов вважає, що Росія не має жодного потенціалу для масштабного наступу і намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український контрнаступ.

Про це він розповів в інтерв’ю YahooNews, передає пресслужба ГУР.

"Станом на зараз Росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для здійснення спроби масштабного наступу будь-де в Україні", - сказав Буданов.

Водночас, за його словами, Росія досі здатна проводити серйозні оборонні операції, і це проблема, з якою Україні доведеться стикнутись.

Очільник ГУР також порівняв ворожих бойовиків-найманців так званих "ПВК" з солдатами регулярної армії РФ. Він зазначив, що "вагнерівці" мають значно кращу підготовку. При цьому ватажок ПВК "Вагнер" Прігожин використовує величезні втрати своїх найманців у війні для ведення власної політичної кампанії.

"Його політичне майбутнє безпосередньо пов'язане з його фізичним виживанням, тому що в Росії занадто багато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в’язниці — це питання життя і смерті", - пояснив Буданов.

Відповідаючи на запитання про нібито причетність українських спецслужб до ліквідації низки російських публічних апологетів війни проти України, Буданов відмовився підтверджувати чи спростовувати цю інформацію.

"Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України", - наголосив керівник ГУР.

Серед іншого, Буданов визнав, що РФ вміє діяти в інформаційному просторі, тому навіть уявну ракетну атаку на Кремль московити показуватимуть як “перемогу”, стверджуючи, мовляв, у такий спосіб запобігли найбільшій катастрофі в історії людства.

“Звучить як жарт, але росіяни сприймають такі дурниці” - пояснив він.

Нагадаємо, раніше Буданов наголосив, що Україна переслідуватиме росіян, які скоїли воєнні злочини, у будь-якій частині світу. За його словами, для цього в нас є достатньо власних сил і засобів.

Офіс генпрокурора зафіксував понад 80 тис. воєнних злочинів, вчинених Російською Федерацією під час повномасштабної війни в Україні.