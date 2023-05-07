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Буданов: "Ми будемо вбивати росіян у будь-якій точці світу до повної перемоги України"

Очільник ГУР також упевнений, що зараз Росія не має ніякого потенціалу для наступу.

Буданов: "Ми будемо вбивати росіян у будь-якій точці світу до повної перемоги України"
Фото: Цензор

Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов вважає, що Росія не має жодного потенціалу для масштабного наступу і намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український контрнаступ.

Про це він розповів в інтерв’ю YahooNews, передає пресслужба ГУР.

"Станом на зараз Росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для здійснення спроби масштабного наступу будь-де в Україні", - сказав Буданов.

Водночас, за його словами, Росія досі здатна проводити серйозні оборонні операції, і це проблема, з якою Україні доведеться стикнутись. 

Очільник ГУР також порівняв ворожих бойовиків-найманців так званих "ПВК" з солдатами регулярної армії РФ. Він зазначив, що "вагнерівці" мають значно кращу підготовку. При цьому ватажок ПВК "Вагнер" Прігожин використовує величезні втрати своїх найманців у війні для ведення власної політичної кампанії.

"Його політичне майбутнє безпосередньо пов'язане з його фізичним виживанням, тому що в Росії занадто багато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в’язниці — це питання життя і смерті", - пояснив Буданов.

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Відповідаючи на запитання про нібито причетність українських спецслужб до ліквідації низки російських публічних апологетів війни проти України, Буданов відмовився підтверджувати чи спростовувати цю інформацію.

"Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України", - наголосив керівник ГУР.

Серед іншого, Буданов визнав, що РФ вміє діяти в інформаційному просторі, тому навіть уявну ракетну атаку на Кремль московити показуватимуть як “перемогу”, стверджуючи, мовляв, у такий спосіб запобігли найбільшій катастрофі в історії людства.

“Звучить як жарт, але росіяни сприймають такі дурниці” - пояснив він.

Нагадаємо, раніше Буданов наголосив, що Україна переслідуватиме росіян, які скоїли воєнні злочини, у будь-якій частині світу. За його словами, для цього в нас є достатньо власних сил і засобів.

Офіс генпрокурора зафіксував понад 80 тис. воєнних злочинів, вчинених Російською Федерацією під час повномасштабної війни в Україні.

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