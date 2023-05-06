У суботу, 6 травня, у Великій Британії пройшла церемонія коронації Чарльза ІІІ.
Про це повідомляє Royal Central.
У ході урочистої церемонії архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі – духовний лідер англіканської церкви, яку очолює британський монарх – поклав корону Святого Едуарда на голову Чарльза III.
Після коронації Чарльз ІІІ зійшов на престол та прийняв клятви на вірність.
The Archbishop of Canterbury crowns King Charles III.— Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023
Cries of God Save The King fill Westminster Abbey.#Coronation pic.twitter.com/MjCZbE7l3T
Нагадаємо, король Чарльз III офіційно став правителем Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності та приніс присягу у вересні 2022.
На нинішню церемонію коронації короля запросили майже 2 тисячі осіб. Зокрема, до Британії прибули український прем'єр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.
Докладніше читайте у матеріалі Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати