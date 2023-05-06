Церемонія коронації у країні відбулася вперше за майже 70 років.

Король Великої Британії Чарльз III і королева Камілла на балконі Букінгемського палацу після церемонії коронації, 6 травня 2023

У суботу, 6 травня, у Великій Британії пройшла церемонія коронації Чарльза ІІІ.

Про це повідомляє Royal Central.

У ході урочистої церемонії архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі – духовний лідер англіканської церкви, яку очолює британський монарх – поклав корону Святого Едуарда на голову Чарльза III.

Після коронації Чарльз ІІІ зійшов на престол та прийняв клятви на вірність.

The Archbishop of Canterbury crowns King Charles III.



Cries of God Save The King fill Westminster Abbey.#Coronation pic.twitter.com/MjCZbE7l3T — Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023

Нагадаємо, король Чарльз III офіційно став правителем Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності та приніс присягу у вересні 2022.

На нинішню церемонію коронації короля запросили майже 2 тисячі осіб. Зокрема, до Британії прибули український прем'єр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.

Докладніше читайте у матеріалі Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати