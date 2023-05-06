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Чарльз III офіційно став королем Великої Британії

Церемонія коронації у країні відбулася вперше за майже 70 років.

Чарльз III офіційно став королем Великої Британії
Король Великої Британії Чарльз III і королева Камілла на балконі Букінгемського палацу після церемонії коронації, 6 травня 2023
Фото: EPA/UPG

У суботу, 6 травня, у Великій Британії пройшла церемонія коронації Чарльза ІІІ.

Про це повідомляє Royal Central.

У ході урочистої церемонії архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі – духовний лідер англіканської церкви, яку очолює британський монарх – поклав корону Святого Едуарда на голову Чарльза III.

Після коронації Чарльз ІІІ зійшов на престол та прийняв клятви на вірність. 

Нагадаємо, король Чарльз III офіційно став правителем Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності та приніс присягу у вересні 2022.

На нинішню церемонію коронації короля запросили майже 2 тисячі осіб. Зокрема, до Британії прибули український прем'єр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.

Докладніше читайте у матеріалі Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати

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