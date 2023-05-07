Президентка Словаччини анонсувала формування у країні технократичного уряду

Президентка Словаччини Зузана Чапутова анонсувала формування у країні технократичного уряду, який очолить заступник голови центрального банку Людовіт Одор.

Про це пише Reuters.

Раніше стало відомо, що виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Словаччини Едуард Гегер пішов у відставку в неділю − за кілька місяців до дострокових виборів у вересні.

Членів кабінету міністрів призначать після 15 травня. “Я вважаю це важливим для плавного завершення та передачі порядку денного між урядами”, − сказала вона у телезверненні.

“Я вирішив попросити президентку позбавити мене повноважень і залишити президенту простір, щоб спробувати з урядом технократів стабільно та мирно привести Словаччину до демократичних парламентських виборів”, − заявив зі свого боку Гегер.

Як пише Німецька хвиля, за словами Чапутової, до нового уряду технократів увійдуть експерти, які не мають наміру балотуватися на парламентських виборах 30 вересня, щоб виключити можливість зловживання функціями тимчасового уряду в цілях передвиборчої кампанії.

Гегер, який очолював уряд з 2021 року, залишив посаду після низки відставок високого керівництва та закликів опозиції піти.

Словаччина, член Європейського Союзу та НАТО, важко пережила місяці політичної невизначеності, оскільки правляча коаліція Гегера була ослаблена в період високої інфляції та війни в сусідній Україні. Політична сцена країни фрагментована перед виборами, на яких може перемогти найбільша опозиційна партія, яка виступає проти продовження військової допомоги Києву.

Зазначимо, 15 грудня 2022 року парламент висловив недовіру уряду Гегера. Згодом президентка поклала на нього виконання функцій прем'єр-міністра, але через голосування в парламенті уряд втратив частину своїх повноважень.

Нинішня криза почалася 4 травня, коли міністр сільського господарства Самуель Влчан вирішив подати у відставку. Причиною стала субсидія, яку його сімейний бізнес отримав від Міністерства навколишнього середовища. Наступного дня міністр закордонних справ Растіслав Качер також оголосив про закінчення своїх повноважень.

Після виборів у вересні до влади може повернутися колишній премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який заявив, що припинить постачання зброї в Україну, гальмуватиме санкції проти Росії та ветуватиме вступ України до НАТО.