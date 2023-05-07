Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники

“Це схоже на сплановану провокацію з боку Росії", вважають в уряді Польщі..

У п’ятницю польський літак, який здійснював патрулювання над Чорним морем поблизу берегів Румунії в рамках місії агентства ЄС Frontex, ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем.

Про це пише Голос Америки.

Як заявила представниця польської прикордонної служби Анна Михальська, російський винищувач СУ-35 здійснював “агресивні та небезпечні маневри”, наближаючись до польського літака без дотримання безпечної дистанції, що призвело до турбулентності, втрати висоти та тимчасової втрати контролю над літаком польським екіпажем.

“Російський літак пролетів прямо перед носом польського літака, перетинаючи його траєкторію на небезпечній відстані, яку екіпаж оцінив приблизно п'ять метрів”, – пояснила Михальська.

Вона додала, що після трьох наближень російський літак відлетів.

Інцидент стався у міжнародному повітряному просторі.

Міністерство оборони Румунії зазначило у пресрелізі, що дії російського пілота були абсолютно неприйнятними. “Цей інцидент є ще одним доказом провокаційних методів Російської Федерації в Чорному морі”, − заявили в міністерстві.

Два бойові літаки ВПС Румунії та два літаки ВПС Іспанії, призначені для виконання завдань повітряної поліції, підняли по тривозі Об'єднаним центром повітряних операцій НАТО в іспанській Торрехоні. Їхнє втручання виявилося непотрібним.

“Це схоже на сплановану провокацію з боку Росії, екіпаж діяв відповідально, і, на щастя, нічого не сталося. Ми бачимо, що Росія намагається привернути увагу міжнародного співтовариства подібними провокаціями”, − заявив у неділю речник уряду Польщі Петро Мюллер в інтерв'ю телекомпанії Polsat News.