За добу Росія атакувала 10 областей України, – ОВА

Київську область цієї ночі росіни атакували безпілотниками. Працювала ППО. Фактів влучань не зафіксовано. Попередньо – внаслідок падіння уламків зайнялась трава в декількох громадах області. Пожежі ліквідовані. Пошкоджено легковий автомобіль. В одній з громад пошкоджені лінії електромереж. Постраждалих немає, йдеться у повідомленні від ОВА станом на ранок.

В місті Київ внаслідок падіння уламків пошкоджені будинки та об’єкти соціальної інфраструктури у кількох районах. Є постраждалі.

У Сумській вночі ворог здійснив чотири обстріли прикордоння. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали населені пункти Середино-Будської, Зноб-Новгородської та Новослобідської громад. Середино-Будська громада: обстріл із ствольної артилерії (20 вибухів) по Старій Гуті. Пошкоджено два домогосподарства, приміщення школи, трактор. По Зноб-Новгородській громаді був авіаудар, поранено троє цивільних, є руйнування нежитлових приміщень. Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 106 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Краснопільської, Великописарівської, Зноб-Новгородської, Есманської, Середино-Будської, Новослобідської, Білопільської, Юнаківської громад.

У Чернігівській за добу було 14 обстрілів, Новгород-Сіверський, Чернігівський райони. Було зафіксовано обстріли із мінометів, пуски ракет із гелікоптерів, із артилерії, керованими авіабомбами із літака. Один із населених пунктів Чернігівського району без електроенергії через пошкодження, в Новгород-Сіверському ударом керованої авіабомби пошкодженого ангар.Без жертв.

У Запорізькій 99 ударів витримали 21 мирний населений пункт. Росіяни провели 89 артобстрілів, сім з РСЗВ, два авіаційних та один з БПЛА. Під вогнем знову опинилося Гуляйполе, Новоданилівка, Таврійське, Новояковлівка. Є нові руйнування. В Комишувасі поранено родину: жінку 1952 р.н. та чоловіка 1982 р.н. А в Степовому ушкодження отримав чоловік 1957 р.н.

У Дніпропетровській 43-річний чоловік дістав поранення внаслідок вчорашнього обстрілу Нікополя. Ворог вдарив по місту з важкої артилерії. Понівечено АЗС, транспортне підприємство, лінію електропередач, легкову та вантажну автівки. Ніч минула без обстрілів.

У Луганській за добу противник здійснив 97 обстрілів (415 снарядів). Ворог атакував південніше Білогорівки, а саме – поблизу Спірного. Артилерійських та мінометних обстрілів вчергове зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське та Білогорівка.

У Донецькій за добу ворог провів 24 обстріли: БПЛА "Герань-2", артилерія, РСЗВ "Град", танк, ракети (тип не встановлено). Обстріляно 14 населених пунктів: Дружківка, Комар, Часів Яр, Семенівка, Неліпівка, Курахове, смт Щербинівка, смт Велика Новосілка, смт Петрівка, Катеринівка, Зоряне, Авдіївка, смт Нью-Йорк, Краматорськ. Пошкоджено 16 житлових будинків (з них три – багатоквартирних), ринок, пʼять гаражів, цех НКМЗ, меблевий цех. По області двоє поранених за добу.

У Харківській на Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Вовчанськ, Плетенівка, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне, Бударки та Строївка. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гряниківка та Вільшана. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший і Берестове. Вчора зранку ворог обстріляв м. Балаклія Ізюмського району, територію ВЧ-1352, арсеналу, автопарку, військового містечка. Попередньо зафіксовано влучання ракети С300. Постраждало шестеро людей. Під час повторного ракетного удару (попередньо С300) по м. Балаклія постраждав 52-річний фельдшер бригади швидкої медичної допомоги, що працював на місці. Госпіталізації не потребував. У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено щонайменше три приватні будинки та автомобіль.Вчора поруч з с. Бугаївка Чугуївського району детонували заряди (РСЗВ касетна). Постраждала жінка 67 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості.

По Одеській ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації. Ракети типу Х-22 спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на чорноморському узбережжі. Дані про постраждалих уточнюються.

У Херсонській за добу противник здійснив 42 обстріли (282 снарядів), з них по Херсону – сім (19 снарядів). Від ворожого вогню постраждали райони 21 населеного пункту області. Серед них – Михайлівка, Золота Балка, Гаврилівка, Антонівка, Козацьке, Веселе. Дніпровське, Молодіжне, Інженерне, Херсон. Ворожа авіація продовжує нищити Кізомис Білозерської громади. Зафіксовано пʼять "прильотів" керованих авіабомб. Через влучання пошкоджено газогін та близько семи осель місцевих, з них три будинки знищено вщент. Минулося без постраждалих. Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне, через що поранення отримала 62-річна жінка. У Високопільській громаді на російській міні підірвався трактор. Трагедія сталася у полі, що поблизу села Ольгине. Під час обробки землі 54-річний чоловік наїхав на протитанкову міну, залишену російською армією. Нині медики борються за його життя. Всього за добу через російську агресію двоє цивільних людей дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано сім осіб.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Києву і області 35 ударних безпілотників. Усі були знищені протиповітряною обороною.