У Запорізькій області внаслідок російських обстрілів поранено жінку та двох чоловіків. У Комишувасі поранено родину: жінку 1952 р.н. та чоловіка 1982 р.н. А в Степовому ушкодження отримав чоловік 1957 р.н.

Загалом ворог бив по області 99 разів за добу. Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"99 ударів витримав 21 мирний населений пункт області: 89 артобстрілів, 7 з РСЗВ, 2 авіаційні та 1 з БПЛА. Під вогнем знову опинилося Гуляйполе, Новоданилівка, Таврійське, Новояковлівка. Фіксуємо нові руйнування", – йдеться у повідомленні.

Фото: тг-канал Юрія Малашка/Запорізька ОВА

Фото: тг-канал Юрія Малашка/Запорізька ОВА

Фото: тг-канал Юрія Малашка/Запорізька ОВА

Фото: тг-канал Юрія Малашка/Запорізька ОВА

Фото: тг-канал Юрія Малашка/Запорізька ОВА

Фото: тг-канал Юрія Малашка/Запорізька ОВА

Нагадаємо, що цієї ночі ворог вдарив ракетами по Одеській області. Поранено трьох людей, ще одну людину шукають.