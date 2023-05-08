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У Запорізькій області внаслідок обстрілів поранено трьох цивільних

Росіяни били 99 разів за добу. 

У Запорізькій області внаслідок обстрілів поранено трьох цивільних
Фото: тг-канал Юрія Малашка/Запорізька ОВА

У Запорізькій області внаслідок російських обстрілів поранено жінку та двох чоловіків. У Комишувасі поранено родину: жінку 1952 р.н. та чоловіка 1982 р.н. А в Степовому ушкодження отримав чоловік 1957 р.н.

Загалом ворог бив по області 99 разів за добу. Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"99 ударів витримав 21 мирний населений пункт області: 89 артобстрілів, 7 з РСЗВ, 2 авіаційні та 1 з БПЛА. Під вогнем знову опинилося Гуляйполе, Новоданилівка, Таврійське, Новояковлівка. Фіксуємо нові руйнування", – йдеться у повідомленні. 

Фото: тг-канал Юрія Малашка/Запорізька ОВА
Фото: тг-канал Юрія Малашка/Запорізька ОВА
Фото: тг-канал Юрія Малашка/Запорізька ОВА
Фото: тг-канал Юрія Малашка/Запорізька ОВА
Фото: тг-канал Юрія Малашка/Запорізька ОВА
Фото: тг-канал Юрія Малашка/Запорізька ОВА

Нагадаємо, що цієї ночі ворог вдарив ракетами по Одеській області. Поранено трьох людей, ще одну людину шукають. 

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