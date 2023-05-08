Окупанти вербують на війну мігрантів із Центральної Азії, яких відправляють на передову, − британське Міноборони

Російські військові вербувальники пропонують працівників-мігрантам із Центральної Азії бонуси за реєстрацію на службу в Ураїні у розмірі 2390 доларів США та зарплату до 4160 доларів на місяць.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії.

Вербувальники відвідують мечеті та імміграційні служби для найму. Співробітники служб, які говорять таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються завербувати мігрантів.

Мігрантам пропонують прискорене набуття російського громадянства − від шести місяців до одного року замість звичайних п'яти років.

“Висока щомісячна заробітна плата та бонуси при реєстрації спонукають деяких робітників-мігрантів зареєструватися. Цих новобранців, найімовірніше, відправляють на українську лінію фронту, де рівень втрат надзвичайно високий”, − зазначили британці.

Вербування мігрантів є частиною спроб Міноборони Росії виконати поставлене завдання − набрати 400 тисяч добровольців для бойових дій в Україні.

“Влада майже напевно прагне якомога довше відстрочити будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію, щоб звести до мінімуму внутрішнє інакомислення”, − додали у міністерстві.

Нагадаємо, про тиск Росії на мігрантів з країн Центральної Азії писав раніше Центр національного спротиву.