Зменшення впливу Герасимова на своїх командирів вплине на перебіг українського контрнаступу, − ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) має сумніви щодо здатності Росії координувати послідовну оборонну кампанію на всьому театрі воєнних дій. Це може вплинути на перебіг українського контрнаступу.

“Схоже, що російське військове командування дедалі більше делегує відповідальність за різні сектори фронту в Україні різним російським командирам, у той час як влада командувача театру продовжує слабшати”, − йдеться в останньому звіті аналітиків.

Погіршення здатності командувача російських сил в Україні Валерія Герасимова контролювати своїх командирів, ймовірно, ще більше обмежить здатність російських збройних сил проводити узгоджені операції у різних сфер відповідальності.

ISW вважає, що Путін навряд чи усуне Герасимова з посади через репутаційні міркування. Публічна критика щодо Герасимова з боку лідера ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина та голови Чечні Рамзана Кадирова може мати тривалий вплив на його роботу.

“Російська армія навряд чи вирішить ці проблеми командування найближчим часом, і це, ймовірно, вплине на те, як російські сили на різних напрямках реагуватимуть на потенційні українські контрнаступальні операції”, − йдеться у звіті.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел, генерал у відставці, який раніше був головним військовим радником НАТО, застеріг керівництво України від катастрофи поспішного контрнаступу. Він підкреслив, що ЗСУ більше не маєють елементу несподіванки, який допоміг успішним штурмам Харківської області і Херсона минулого року. Для України буде надзвичайно шкідливо, якщо цей контрнаступ провалиться, адже іншого шансу у них не буде, принаймні цього року.

Директорка національної розвідки США Авріл Хейнс вважає, що Росія, швидше за все, не зможе провести "значну наступальну операцію цього року" через брак боєприпасів та живої сили — незалежно від того, чи буде український контрнаступ успішним чи ні.