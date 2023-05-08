У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
Буданов: "Ми будемо вбивати росіян у будь-якій точці світу до повної перемоги України"
Буданов: "Ми будемо вбивати росіян у будь-якій точці світу до повної перемоги України"
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
ГоловнаСуспільствоВійна

Зменшення впливу Герасимова на своїх командирів вплине на перебіг українського контрнаступу, − ISW

Американські аналітики мають сумніви щодо здатності Росії координувати послідовну оборонну кампанію на всьому театрі воєнних дій.

Зменшення впливу Герасимова на своїх командирів вплине на перебіг українського контрнаступу, − ISW
Фото: російське Міноборони

Американський Інститут вивчення війни (ISW) має сумніви щодо здатності Росії координувати послідовну оборонну кампанію на всьому театрі воєнних дій. Це може вплинути на перебіг українського контрнаступу.

“Схоже, що російське військове командування дедалі більше делегує відповідальність за різні сектори фронту в Україні різним російським командирам, у той час як влада командувача театру продовжує слабшати”, − йдеться в останньому звіті аналітиків.

Погіршення здатності командувача російських сил в Україні Валерія Герасимова контролювати своїх командирів, ймовірно, ще більше обмежить здатність російських збройних сил проводити узгоджені операції у різних сфер відповідальності. 

ISW вважає, що Путін навряд чи усуне Герасимова з посади через репутаційні міркування. Публічна критика щодо Герасимова з боку лідера ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина та голови Чечні Рамзана Кадирова може мати тривалий вплив на його роботу.

“Російська армія навряд чи вирішить ці проблеми командування найближчим часом, і це, ймовірно, вплине на те, як російські сили на різних напрямках реагуватимуть на потенційні українські контрнаступальні операції”, − йдеться у звіті.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел, генерал у відставці, який раніше був головним військовим радником НАТО, застеріг керівництво України від катастрофи поспішного контрнаступу. Він підкреслив, що ЗСУ більше не маєють елементу несподіванки, який допоміг успішним штурмам Харківської області і Херсона минулого року. Для України буде надзвичайно шкідливо, якщо цей контрнаступ провалиться, адже іншого шансу у них не буде, принаймні цього року.

Директорка національної розвідки США Авріл Хейнс вважає, що Росія, швидше за все, не зможе провести "значну наступальну операцію цього року" через брак боєприпасів та живої сили — незалежно від того, чи буде український контрнаступ успішним чи ні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies