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​Київ зазнав п’ятої з початку травня ракетної атаки

9 травня відбувся максимально щільний і потужний напад.

​Київ зазнав п’ятої з початку травня ракетної атаки
Уламки російської ракети у Голосіївському районі
Фото: МВС України

Уночі 9 травня росіяни здійснили ракетну атаку на Київ з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Про це повідомляє у Telegram КМДА.

Напередодні росіяни навмисно задіяли рекордну кількість “Шахедів”, аби виявити і максимально виснажити ППО Києва.

“Але, як і на фронті, плани агресора провалилися. Випущені крилаті ракети, найімовірніше всього типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. Протиповітряна оборона столиці знову спрацювала відмінно”, – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей. Влучань не допущено. Попередньо без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків. Інформація оновлюється і уточнюється. У Голосіївському районі уламки ракети впали на подвірʼя та на відкриту територію вулиці, в Шевченківському – на дорогу.  

Уламки російської ракети у Голосіївському районі
Фото: МВС України
Уламки російської ракети у Голосіївському районі

Пошкоджених будівель та травмованих не виявлено.

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Нагадаємо, пізно увечері 7 травня у Києві та області оголосили повітряну тривогу. Після півночі у КМВА повідомили про роботу ППО, у столиці було чути звуки вибухів. Учора Росія атакувала Київщину дронами Shahed-136 та Shahed-131. Сили ППО збили 35 з 35 безпілотників.

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