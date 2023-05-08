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На Сумщині упродовж дня зафіксували 70 вибухів на прикордонні

Через обстріли пошкоджені приватні будинки, авто, лінія електропередач.

На Сумщині упродовж дня зафіксували 70 вибухів на прикордонні
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Упродовж дня 8 травня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння Сумщини. Було зафіксовано 70 вибухів. 

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

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Під ворожий вогонь потрапили населені пункти Юнаківської, Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської, Новослобідської громад.

По Юнаківській громаді ворог бив з мінометів (4 вибухи) та артилерії (4 вибухи).

Новослобідська громада зазнала обстрілів зі ствольної артилерії (4 вибухи). Внаслідок обстрілу було пошкоджено два автомобілі, чотири приватні житлові будинки та лінію електропередач. Крім того, внаслідок ще одного артобстрілу (3 вибухи) пошкоджено приватний житловий будинок. Також зафіксували вибух із міномету. 

По Білопільській громаді загарбники вдарили зі ствольної артилерії (2 вибухи), мінометів (9 вибухів) та АГС (15 вибухів).

Шалигинська громада зазнала обстрілу з реактивної системи залпового вогню (7 вибухів).

Нагадаємо, нині за день росіяни п'ять разів обстріляли Чернігівщину. Також російські війська вдарили по двох селах Херсонщини. Обійшлося без потерпілих.

Крім того, під ворожий обстріл потрапило село Станіслав Херсонського району. Станом на вечір 8 травня було відомо про деcятьох поранених.

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