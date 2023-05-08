Росіяни активізували роботу серед молоді у тимчасово окупованому Криму

Окупанти проводять обшуки у студентських гуртожитках на півострові.

Російська окупаційна адміністрація в Криму активізували роботу серед молоді. Це пов'язано з тим, що саме кримська молодь активно підтримує Україну.

Про розповів заступник Постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков.

“Експерти вказують, що велика підтримка України серед молоді, зокрема, в проведенні заходів демонстраційного характеру – розміщенні жовтих стрічок, інших пов'язаних із Україною символів”, - сказав Чистіков.

Він додав, що окупанти проводять обшуки у студентських гуртожитках на півострові, а також ведуть роботу з учителями. Це, на його думку, свідчить про страх окупантів.

Зокрема, у школах Криму організовували написання листів до учасників так званої СВО.

“Вчителі мали перевіряти ці листи, тому що були випадки, коли діти готували проукраїнський контент”, - додав Чистіков.

За його словами, координатори кримських рухів спротиву відмічають зростання підтримки, особливо після вибухів на півострові.

Також пресофіцери ЗСУ вказують, що отримують від мешканців Криму інформацію військового характеру.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк припускає, що після деокупації Криму у нього можуть відібрати автономний статус.