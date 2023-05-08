Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські бійці збили на Херсонщині три ворожі безпілотники

Серед них - два ударні БпЛА типу “Ланцет” та один безпілотник типу “ZALA”.

Українські бійці збили на Херсонщині три ворожі безпілотники
Знищений безпілотник "Ланцет"
Фото: facebook.com/kpszsu

На Херсонщині українські бійці збили три російські безпілотники.

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Серед втрат окупантів - два ударні БпЛА типу "Ланцет" та один безпілотник типу "ZALA".

"Відзначимо результативну бойову роботу воїнів мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького по знищенню ворожих безпілотників "Ланцет", - додали в ПК "Південь".

Нагадаємо, українські прикордонники на Сватівському напрямку у Луганській області збили теж три дрони російських окупантів.

Загалом Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні орієнтовно 2614 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies