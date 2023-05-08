Українські бійці збили на Херсонщині три ворожі безпілотники

На Херсонщині українські бійці збили три російські безпілотники.
Про це повідомляє повітряне командування "Південь".
Серед втрат окупантів - два ударні БпЛА типу "Ланцет" та один безпілотник типу "ZALA".
"Відзначимо результативну бойову роботу воїнів мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького по знищенню ворожих безпілотників "Ланцет", - додали в ПК "Південь".
Нагадаємо, українські прикордонники на Сватівському напрямку у Луганській області збили теж три дрони російських окупантів.
Загалом Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні орієнтовно 2614 БпЛА оперативно-тактичного рівня.