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Окупанти у Маріуполі розпочали мобілізацію "бюджетників"

Ворог планує призивати чоловіків до серпня.

Окупанти у Маріуполі розпочали мобілізацію "бюджетників"
Учбова мобілізація на Гомельщині влітку 2022 року
Фото: Міністерство оборони РБ

Російські загарбники розпочали мобілізацію "бюджетників" у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це Маріупольська міська рада повідомила у Telegram.

"У Маріуполі почали працювати призовні комісії. Окупанти вже шукають громадян, які не виконують "військові зобов'язання". Ворог планує призивати чоловіків до серпня", - сказав мер міста Вадим Бойченко.

Міськрада також опублікувала так зване "направлення на медкомісію від військкомату", яке отримав один з жителів Маріуполя. Повідомляється, що першими під мобілізаційні заходи потрапили працівники "бюджетної" сфери.

Фото: Міськрада Маріуполя

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Раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому Маріуполі почали роботу "призовні комісії" росіян.

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