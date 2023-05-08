Учбова мобілізація на Гомельщині влітку 2022 року

Російські загарбники розпочали мобілізацію "бюджетників" у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це Маріупольська міська рада повідомила у Telegram.

"У Маріуполі почали працювати призовні комісії. Окупанти вже шукають громадян, які не виконують "військові зобов'язання". Ворог планує призивати чоловіків до серпня", - сказав мер міста Вадим Бойченко.

Міськрада також опублікувала так зване "направлення на медкомісію від військкомату", яке отримав один з жителів Маріуполя. Повідомляється, що першими під мобілізаційні заходи потрапили працівники "бюджетної" сфери.

Фото: Міськрада Маріуполя

Раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому Маріуполі почали роботу "призовні комісії" росіян.