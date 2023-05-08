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Росіяни обстріляли селище Антонівка на Херсонщині: важко поранена жінка

Постраждалу госпіталізували з множинними осколковими пораненнями.

Росіяни обстріляли селище Антонівка на Херсонщині: важко поранена жінка
Ілюстративне фото

Вдень 8 травня російська армія вдарила по селищу Антонівка Херсонської області. Внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Через російський обстріл поранення отримали дві людини – 67-річна жінка та 42-річний чоловік. Їх шпиталізували”, – поінформували в ОВА.

Уточнюється, що у жінки тяжкі травми – множинні осколкові поранення голови, грудної клітки та живота. Лікарі борються за її життя.

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Нагадаємо, звільнена територія Херсонської області перебуває під постійним вогнем окупантів. За минулу добу росіяни здійснили 42 обстріли регіону, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів. В результаті атаки дві людини дістали поранення.

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