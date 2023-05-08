Росіяни обстріляли селище Антонівка на Херсонщині: важко поранена жінка

Вдень 8 травня російська армія вдарила по селищу Антонівка Херсонської області. Внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Через російський обстріл поранення отримали дві людини – 67-річна жінка та 42-річний чоловік. Їх шпиталізували”, – поінформували в ОВА.

Уточнюється, що у жінки тяжкі травми – множинні осколкові поранення голови, грудної клітки та живота. Лікарі борються за її життя.

Нагадаємо, звільнена територія Херсонської області перебуває під постійним вогнем окупантів. За минулу добу росіяни здійснили 42 обстріли регіону, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів. В результаті атаки дві людини дістали поранення.