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У Європарламенті закликають пришвидшити прийняття акту про боєприпаси для України

Депутати проведуть сьогодні дебати про це.

У Європарламенті закликають пришвидшити прийняття акту про боєприпаси для України
Манфред Вебер
Фото: eppgroup.eu

Голова Європейської народної партії Манфред Вебер хоче, щоб Європейський парламент вже цього місяця підтримав акт, який передбачає нарощення виробництва зброї та боєприпасів для допомоги Україні.

Про це лідер найбільшої групи у Європарламенті зазначив у листі до президентки існтитуції Роберти Мецоли, пише POLITICO.

“Через нагальну потребу допомогти Україні в поповненні її запасів боєприпасів, група ЄНП хотіла б вимагати застосування термінової процедури відповідно до статті 163 Регламенту парламенту”, − написав Вебер.

Видання нагадує, що ЄС пообіцяв надати Україні 1 мільйон снарядів у наступному році, але є побоювання, що свою обіцянку блок виконати не зможе. У березні міністри ЄС звернулися до Брюсселя з проханням розробити закон про використання бюджету Євросоюзу для нарощування потужностей оборонного виробництва.

Минулого тижня Єврокомісія схвалила плани надати 500 мільйонів євро з бюджету ЄС європейським заводам з виробництва боєприпасів – на додаток до близько 500 мільйонів євро, які профінансуються країнами-членами та з інших джерел. Законопроєкт, який отримав назву “Акт про підтримку виробництва боєприпасів” (ASAP), спрямований на виробництво 1 мільйона боєприпасів протягом одного року.

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Однак єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон не пришвидшив розгляд законопроєкту, щоб обійти тривалі процедури парламентських комітетів, сподіваючись, що депутати Європарламенту самі це зроблять.

Європарламентарі проведуть сьогодні дебати про те, чи варто прискорювати схвалення акту. Вебер хоче, щоб депутати розглянули це питання вже у вівторок, а остаточне голосування щодо схвалення ASAP відбулося наприкінці травня.

Нагадаємо, 5 травня Рада ЄС схвалила виділення допомоги на суму 1 мільярд євро в межах Європейського фонду миру (EPF) на закупівлю 155-мм боєприпасів і, за потреби, ракет для України.

Раніше посли Європейського Союзу погодили схему спільної закупівлі боєприпасів для України. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Європейський Союз загалом надасть Україні боєприпасів на 2 мільярди євро. Зараз йдеться про надання боєприпасів на 1 млрд.

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