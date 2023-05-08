Головне за ніч. Понеділок, 8 травня

Нічний наліт дронів із півночі, ворожий ракетний удар по Одещині, 55 відбитих атак противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, втрати окупантів.

У ніч на 8 травня росіяни атакували Київщину з північного напрямку – з аеродрому Сеща (Брянська область) ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Загалом застосували 35 ударних безпілотників.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Центр" Повітряних Сил у взаємодії з складовими Сил оборони України знищено усі 35 «Shahed-136/131»", – йдеться в повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У командуванні наголосили, що навіть 100-відсотковий результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечного перебування там, де працює ППО.

У Києві внаслідок падіння уламків безпілотника чотири людини отримали поранення.

За даними голови КМВА Сергія Попка, ймовірно, внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль в дворі житлового будинку сталось загоряння авто. "Є зафіксоване падіння уламків на житловий будинок та на проїжджу частину", – написав він.

Після нової серії вибухів стало відомо про руйнування двоповерхової будівлі в Святошинському районі, уламки також впали на злітну смугу аеропорту.

Більше інформації – в новині.

Одеські рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури на території Одеського району. Наразі відомо про трьох поранених, одна людина вважається зниклою безвісти.

Тривають оперативно-рятувальні роботи.

За даними ДСНС, з наслідками нічного ракетного удару боролись понад 90 рятувальників.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом минулої доби на цих ділянках фронту було відбито 55 атак противника.

Минулої доби Росія завдала 16 ракетних ударів, зокрема по містах Харківської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Крім того, зафіксовано 61 авіаційний удар та 52 ворожих обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також три склади боєприпасів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 8 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 540 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила на війні в Україні майже 195 тисяч військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Президент Володимир Зеленський підписав указ №266/2023, який запроваджує в Україні святкування Дня Європи 9 травня.

"Усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу", - йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Також Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує зробити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Більше інформації – в нашій новині.

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