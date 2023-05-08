Минулої доби, 7 травня, російська армія обстріляла 13 населених пунктів Донецької області. Поліція задокументувала 18 ворожих атак.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

“Ворог вдарив по містах Авдіївка, Дружківка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Щербинівка, Нью-Йорк, Петрівка, селах Семенівка, Комар, Неліпівка, Катеринівка, Зоряне. Пошкоджені 22 цивільних об’єкти – 16 житлових будинків, ринок, гаражі”, – йдеться у повідомленні.

“Градами” та артилерією російські війська накрили Часів Яр, поцілили у приватні оселі та ринок. Інформації щодо жертв не надходило.

Дружківку армія РФ атакувала дронами, пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо травмованих у Катеринівці та Щербинівці.

Крім того, після опівночі росіяни завдали шести ракетних ударів по Краматорську. Пошкоджені підприємства. За попередніми даними, постраждалих серед цивільних мешканців немає.

За інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, за 8 травня росіяни поранили двох жителів Донеччини – у Щербинівці та Катеринівці.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, минулої доби противник зосереджував основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом минулої доби було відбито 55 атак противника на зазначених ділянках фронту.