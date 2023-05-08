Президент провів нове засідання Ставки: обговорили наслідки атак та посилення захисту населення та інфраструктури

Командувачі ОСУВ доповіли про перебіг бойових дій на своїх ділянках фронту.

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті, плани окупантів та наслідки нещодавніх атак.

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ розповіли про перебіг бойових дій. Про це йдеться на сайті президента.

"Учасники заслухали інформацію про наслідки нещодавніх повітряних атак з боку російських військ та про їх подолання, обговорили можливості посилення захисту населення й об'єктів цивільної та критичної інфраструктури. Командувачі ОСУВ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ». Учасники засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів сил оборони України озброєнням і боєприпасами, а також стан підготовки й комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад", – йдеться у повідомленні.

Окремо заслухали доповідь про постачання артилерійських боєприпасів і ракет усіх типів для потреб українського війська в поточному році.

У засіданні взяли участь Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.