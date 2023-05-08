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Президент провів нове засідання Ставки: обговорили наслідки атак та посилення захисту населення та інфраструктури

Командувачі ОСУВ доповіли про перебіг бойових дій на своїх ділянках фронту. 

Президент провів нове засідання Ставки: обговорили наслідки атак та посилення захисту населення та інфраструктури
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті, плани окупантів та наслідки нещодавніх атак.

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ розповіли про перебіг бойових дій. Про це йдеться на сайті президента. 

"Учасники заслухали інформацію про наслідки нещодавніх повітряних атак з боку російських військ та про їх подолання, обговорили можливості посилення захисту населення й об'єктів цивільної та критичної інфраструктури. Командувачі ОСУВ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ». Учасники засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів сил оборони України озброєнням і боєприпасами, а також стан підготовки й комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад", – йдеться у повідомленні. 

Окремо заслухали доповідь про постачання артилерійських боєприпасів і ракет усіх типів для потреб українського війська в поточному році.

У засіданні взяли участь Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

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