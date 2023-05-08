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Учора оборонці знищили на Лиманському та Куп’янському напрямках 50 окупантів

Ще 96 загарбників були поранені.

Учора оборонці знищили на Лиманському та Куп’янському напрямках 50 окупантів
Фото: ГУР МОУ

Українські військовослужбовці знищили 50 військових РФ на Лиманському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє у Facebook Луганська ОВА з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

"У результаті боєзіткнення на Лиманському та Куп’янському напрямках вбито 50 окупантів, 96 зазнали поранень", – йдеться у заяві.

За минулу добу там були знищені два танки – Т-80 і Т-90. Окупанти завдали 447 обстрілів по позиціях Сил оборони. Також були ліквідовані дві бойові машини піхоти та два склади з боєприпасами.

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Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 540 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила на війні в Україні майже 195 тисяч військових.

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