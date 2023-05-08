РФ вчергове зупинила роботу “зернового коридору”

Станом на сьогодні на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 90 суден.

Росія відмовилась реєструвати та проводити інспекції суден, що прямують "зерновим коридором" на вхід до морських портів України.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Російська Федерація в черговий раз фактично зупинила “зернову ініціативу”, відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам чинної угоди", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголошують, що деструктивна політика РФ унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур спільного координаційного центру, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід.

Станом на 8 травня 2023 року на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 90 суден, з яких 62 – це судна, які йдуть під завантаження. Інспекції як вхідного, так і вихідного флоту призупинені.

"Україна категорично не приймає намагання Росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на працюючу ініціативу. Очікуємо на позицію партнерів, ООН та Туреччини", – наголошують у міністерстві.

Нагадаємо, угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати зерно, яке опинилося в пастці через російське вторгнення, з українських чорноморських портів. Росія дала зрозуміти, що не дозволить угоді продовжуватись після 18 травня, оскільки не було виконано низку ультиматумів щодо сприяння експорту її власного зерна та добрив.

В останній момент перед завершенням чергового терміну дії "зернової угоди" 18 березня її все ж продовжили. Проте Москва невдовзі заявила, що погодила продовження лише на 60 днів – половину стандартного терміну 120 днів, та пригрозила розірванням домовленості, якщо не будуть виконані її вимоги.

5 травня відбулася чергова серія переговорів про продовження дії "зернової ініціативи", але вона зайшла в глухий кут.