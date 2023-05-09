Росія вивела у Чорне море п’ять ракетоносіїв

Ворог може завдати ракетного удару сьогодні, зважаючи на “символізм”.

Станом на ранок 9 травня у Чорному морі перебувають 18 ворожих кораблів, серед них – п’ять ракетоносіїв із 28-ма “Калібрами”.

Про це повідомила у ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

“Наразі в Чорному морі корабельне угруповання представляє 18 одиниць, серед яких п'ять ракетоносіїв. З урахуванням того, що вночі вони трохи відстрілялись, але ще щонайменше 28 ракет типу “Калібр” тримають напоготові”, – сказала Гуменюк.

За її словами, російські війська можуть завдати чергового ракетного удару й протягом сьогоднішнього дня зважаючи на "символізм". Але не виключено, що ворог може вичекати і вдатися до атаки вночі, або вже наступного дня.

"Ми говоримо про те, що ворог продовжуватиме тероризувати і спрямовувати свої зусилля на те, щоб тримати в напрузі населення протягом щонайменше сьогоднішнього дня точно. Тому треба уникати скупчень людей, дійсно свідомо ставитися до небезпеки, яку окупанти наразі несуть", – каже Гуменюк.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня російська армія випустила проти українців 25 крилатих ракет. Спершу, близько 22 години, вісім ракет "Калібр" спрямували з Чорного моря на східні регіони. Всі вісім були знищені силами і засобами ППО "Схід". Ближче до 4 ранку росіяни запустили 17 ракет повітярного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію). ППО командування "Центр" збила 14 із них, ще одну – у зоні відповідальності "Південь".