Очільник Офісу президента Андрій Єрмак закликав заборонити росіянам відвідувати країни Європи.

Про це він написав у Telegram.

“Росіянам необхідно заборонити відвідувати країни Європи. Санкції мають бути жорсткими, щоб кожен з них відчув на собі ціну війни”, – написав глава Офісу.

Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія передала країнам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій. За даними ОПУ, вони можуть стосуватись російських пропагандистів та економіки.

На початку квітня український президент і глава Єврокомісії обговорили впровадження наступного, 11-го пакета. Згодом комісар ЄС із фінансових питань повідомив, що нові обмежувальні заходи вже готові. Брюссель не тільки запровадить додаткові санкції проти Москви, але й намагатиметься забезпечити ефективне виконання санкцій, щоб окремим і юридичним особам було важче їх обійти. Поки що цей пакет так і не ухвалили.

Минулого місяця напередодні зустрічі Group of 7 зʼявилася інформація, що США та деякі інші країни пропонують заборонити до Росії увесь експорт, окрім їжі та медикаментів. Однак Японія та країни ЄС не підтримали це.