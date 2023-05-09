Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував статки ексмера Херсона (2002-2012), колаборанта Володимира Сальдо.

Про це повідомляє ГО “Центр протидії корупції”.

Зокрема, йдеться про зареєстроване в Коростишівському районі ПАТ "Каштан", яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. ВАКС також конфіскував 30% транспортної компанії "Дельта Сервіс".

Окрім того, у Сальдо забрали готель та триповерхову будівлю у Херсоні, будинок площею 226 квадрати у Херсоні, квартири у Херсоні та Одесі, апартаменти площею понад 300 квадратів у Ялті, квартиру та два паркомісця у Ореанді, декілька земельних ділянок та автомобіль Volvo XC90.

Суд відмовився конфісковувати майно, яке записано на доньку Ірину, зокрема зарєстроване в Херсоні ТОВ "Бебко" (мережа автосалонів, яка є дилером автівок Volvo) та зареєстроване в Херсоні ТОВ "Конка", яке займається організацією дозвілля.

Нагадаємо, раніше видання The Guardian повідомило, що гауляйтер Сальдо володіє британською компанією, розташованою у центрі Лондона. Капітал Grainholding становить 1 мільйон фунтів стерлінгів, половина акцій належить Сальдо, а решта – ще одному українцю.

У січні під час обшуків у маєтку Сальдо правоохоронці знайшли документи з вказівками до злочинів проти України. Також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів.

Також нагадаємо, колишнього народного депутата України та колаборанта Сальдо викрито в ухиленні від сплати 60 млн грн податків. У 2018 році він зареєстрував право власності на низку об’єктів нерухомого майна: приміщення готелю, багатоповерхову будівлю та земельні ділянки.

У вересні 2022 року суд заарештував активи компанії, підконтрольної гауляйтеру тимчасово окупованої Херсонщини Сальдо. Прибуток спрямовувався на фінансування дій, направлених на зміну меж території України та на ведення війни проти держави.