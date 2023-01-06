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Під час обшуків у маєтку Сальдо правоохоронці знайшли документи з вказівками до злочинів проти України

Також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів.

Під час обшуків у маєтку Сальдо правоохоронці знайшли документи з вказівками до злочинів проти України
Володимир Сальдо
Фото: investigator.org.ua

Працівники ДБР у взаємодії із Херсонською обласною прокуратурою провели обшук у головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо. У його маєтку та за місцем проживання поплічників зрадника виявлено документи РФ з прямими вказівками до вчинення злочинів проти України.

Про це повідомляє ДБР.

Є відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. Знайдено конспекти, в яких нотувались особливості законодавства РФ. Також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів.

“Окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо, де він напевно і набирався ідеології щодо великої росії. Поряд з такими виданнями, як «Императрица Екатерина ІІ», «россия. Великия Судьба», «москва. Размышления в фотографиях», сусідить посібник «Радость сексу. Книга о премудростях любви». Також багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що прокурори Херсонської обласної прокуратури вже скерували до суду обвинувальні акти стосовно окупаційного «голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області», його заступника та так званого «голови Херсонської міської адміністрації». Їм інкриміновано державну зраду, колабораційну діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікацію її учасників (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, колишнього народного депутата України та колаборанта Сальдо викрито в ухиленні від сплати 60 млн грн податків. У 2018 році він зареєстрував право власності на низку об’єктів нерухомого майна: приміщення готелю, багатоповерхову будівлю та земельні ділянки.

У вересні 2022 року СБУ заарештувало активи компанії, підконтрольної гауляйтеру тимчасово окупованої Херсонщини Сальдо. Прибуток спрямовувався на фінансування дій, направлених на зміну меж території України та на ведення війни проти держави.

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