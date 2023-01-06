"Вбивати у спину, імітуючи тишу", – в Офісі президента прокоментували "припинення вогню" Росією

Він закликав ніколи не сприймати слова Росії серйозно.

Росія протягом 6 січня, коли вона мала "припинити вогонь" за вказівкою президента Путіна, атакувала в Херсоні пожежну станцію і здійснювала іншу військову активність.

Крім того, по всій Україні лунала повітряна тривоги через загрозу російських ударів. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у твіттері.

"6 січня. По всій Україні повітряна тривога. Діти в холодних бомбосховищах. У Херсоні атаковано пожежну станцію. Це сутність російського «перемир’я». Вбивати у спину, імітуючи тишу. Тож «Ніколи»... Ніколи не сприймайте слова Росії серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман", – зазначив він.

6 січня. По всій Україні повітряна тривога. Діти в холодних бомбосховищах. У Херсоні атаковано пожежну станцію. Це сутність російського «перемир’я». Вбивати у спину, імітуючи тишу.

Тож «Ніколи»...

Ніколи не сприймайте слова Росії серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 6, 2023

Нагадаємо, вчора президент РФ заявив, що окупанти за проханням голови РПЦ патріарха Кирила нібито влаштуються "різдвяне припинення вогню". Президент України Володимир Зеленський відповів, що Росії не вдасться приховати у тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що це "припинення вогню" серйозно сприймати не можна.