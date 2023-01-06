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"Вбивати у спину, імітуючи тишу", – в Офісі президента прокоментували "припинення вогню" Росією

Він закликав ніколи не сприймати слова Росії серйозно. 

"Вбивати у спину, імітуючи тишу", – в Офісі президента прокоментували "припинення вогню" Росією
Фото: скрін відео

Росія протягом 6 січня, коли вона мала "припинити вогонь" за вказівкою президента Путіна, атакувала в Херсоні пожежну станцію і здійснювала іншу військову активність.

Крім того, по всій Україні лунала повітряна тривоги через загрозу російських ударів. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у твіттері.

"6 січня. По всій Україні повітряна тривога. Діти в холодних бомбосховищах. У Херсоні атаковано пожежну станцію. Це сутність російського «перемир’я». Вбивати у спину, імітуючи тишу. Тож «Ніколи»... Ніколи не сприймайте слова Росії серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман", – зазначив він.

Нагадаємо, вчора президент РФ заявив, що окупанти за проханням голови РПЦ патріарха Кирила нібито влаштуються "різдвяне припинення вогню". Президент України Володимир Зеленський відповів, що Росії не вдасться приховати у тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що це "припинення вогню" серйозно сприймати не можна. 

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