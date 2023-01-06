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У Черкасах демонтують радянський знак у формі зірки

Сьогодні відбулося перше у 2023 році засідання топонімічної комісії міськради.

У Черкасах демонтують радянський знак у формі зірки
Фото: chmr.gov.ua

У Черкаській міській раді відбулося перше у 2023 році засідання топонімічної комісії. Під час нього розглянули питання про встановлення і демонтаж меморіальних дощок, демонтаж пам’ятних знаків, створення площі і перейменування та найменування низки вулиць.

Про це повідомилляється на сайті міськради.

Зазначається, що результатом засідання стало перейменування і найменування 112 вулиць, провулків, узвозів, скверів, знесення пам’ятника Максиму Горькому і меморіальної дошки на честь 50-річчя Жовтня.

Також комісія розглянула звернення від громадян та низки депутатів щодо демонтажу радянського знаку у формі зірки, що розташований у сквері Сержанта Смірнова.

Комісія проголосувала за знесення цього знаку і дала доручення департаменту ЖКК провести демонтаж. Петицію щодо збереження цього знаку комісія не підтримала.

Ще один пам’ятний знак, який було вирішено демонтувати - "Загиблим працівникам правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків". Обеліск колись був встановлений у Соборному парку (раніше – Першотравневому) як пам’ятник чекістам і підпадав під декомунізацію. До того ж, нинішні черкаські правоохоронці своїх пам’ятних заходів біля нього не проводять.

Фото: chmr.gov.ua

Нагадаємо, раніше в Харкові демонтували пам’ятник члену ЦК КПРС Миколі Тихонову, який мали прибрати ще кілька років тому згідно Закону України про декомунізацію.

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