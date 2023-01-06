ДСНС розробила інтерактивну мапу вибухонебезпечних територій

Українські рятувальники розробили інтерактивну мапу вибухонебезпечних територій.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

“Увага, увага, увага: перш ніж ви підете новою дорогою, будь ласка, зайдіть на сайт”, - попередили в ДСНС.

Зазначається, що інтерактивна мапа дозволяє впевнитися у безпечності обраних маршрутів.

У відомстві закликали українців користуватися нею, а не навігаторами чи власною впевненістю у тому, що пощастить.

Мапа також доступна у вигляді застосунків для Android та Apple.

Нагадаємо, нещодавно в лісі поблизу смт Велика Олександрівка Херсонської області чоловік підірвався на російській міні. На щастя, чоловік після вибуху вижив, хоч і отримав поранення.