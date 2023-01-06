"Згубна ідеологія «руського міра» повинна бути засуджена", – Епіфаній

Митрополит вважає, що після перемоги України у війні не буде єдиної Російської православної церкви.

До прохання Православної церкви України засудити ідеологію "руського ммра" та російського патріарха Кирила спершу поставилися досить критично, а тепер почали дослухатися.

Про це предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній повідомив у інтервʼю LB.ua.

"Згубна ідеологія «руського міра» повинна бути засуджена. І ми звернулися, як ви знаєте, до Вселенського патріарха, виклали свою позицію щодо осудження ідеології «руського міра» і патріарха Кирила, тому що він є одним із співтворців цієї згубної ідеології", – зазначив він.

Епіфаній повідомив, що російську ідеологію засудив Олександрійський патріарх.

"Зараз Вселенський патріарх підтримав. Думаю, що надалі ми також почуємо певні цікаві речі і певні рішення. До цього долучаться інші Помісні Церкви, думаю, що Елладська, Кіпрська, бо на Кіпрі обраний новий предстоятель, який є також прихильником Православної Церкви України. Тому надалі, звичайно, після нашої перемоги Російська Федерація розсиплеться на частини, і, відповідно, це також вплине на єдність Російської православної церкви. Не буде єдиної Російської православної церкви, будуть шматки цієї церкви. Залишиться Російська православна церква, яка не буде мати вирішального впливу загалом на православ'я", – переконаний предстоятель ПЦУ.

Епіфаній пояснив, що російська церква вважає себе найбільшою церквою в православ’ї і спеціально протягом останніх років керування Кирила Гундяєва помножила кількість єпископату. Але історично склалося, що першим у Вселенському православ’ї є Константинопольський патріархат.

"Загалом зараз в них понад 400 – разом з Україною – єпископів, це більше ніж в усіх разом взятих інших помісних Православних Церквах. Тільки щоб показати, що вони є найбільшою церквою і претендують на першість. Але кількість не завжди визначає якість і першість. Історично існує такий порядок в православ’ї, і ніхто не в силі його змінити, хоча таке бажання було, намагання було, були підкупи, вони працювали інтенсивно в інших церквах. Держава виділяла їм шалений ресурс, їхній відділ зовнішніх відносин практично є частиною ФСБ, яке працює через церкву і впливає на різних континентах в різних країнах не тільки на церковне питання, але й на інші важливі питання", – зазначив він.

Епіфаній повідомив, що ПЦУ не прагне претендувати на щось подібне до Російської православної церкви.

"Ми хочемо бути серед інших помісних Православних Церков рівними, хочемо жити в європейській спільноті, будувати гідне демократичне майбутнє, і це в наших руках. Ми довершимо це і неодмінно будемо мати успіх. А вороги, які прагнули нашого знищення, зазнають поразки", – переконаний предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, Епіфаній зазначив, що зараз не може йти мови про обʼєднання Православної Церкви України із Московським патріархатом, тільки про приєднання МП до ПЦУ. Він додав, що слід аналізувати, яка саме ієрархи звертатимуться до ПЦУ щодо приєднання, аби серед них не було колаборантів.