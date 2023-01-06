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Епіфаній прокоментував перейменування УПЦ (МП)

Предстоятель ПЦУ вважає, що коли перед громадами постане вибір, лишатися в РПЦ чи перейти до Православної Церкви України, вони оберуть друге. 

Епіфаній прокоментував перейменування УПЦ (МП)
Митрополит Епіфаній
Фото: facebook/Митрополит Епіфаній

Закон щодо перейменування УПЦ (МП) із вказівкою Російської православної церкви діяв і діє зараз, а Конституційний суд нещодавнім рішенням підтвердив, що цей документ не порушує Конституції. Однак поки що є стопор з боку рішення ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва.

Поки ОАСК розпущено, незрозуміло, куди передадуть його справи, зокрема й щодо перейменування УПЦ (МП). Про це в інтервʼю LB.ua повідомив предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Я думаю, що вони будуть передані до іншого, новоствореного вже суду, він розблокує наказ Міністерства культури, і кожна громада змушена буде протягом певного часу провести збори і ухвалити рішення щодо перейменування. Бо багато людей зараз введено в оману: їм говорять, що вони знаходяться в складі Української Православної Церкви, а насправді вони знаходяться в складі Російської Православної Церкви в Україні", – пояснив він.

Епіфаній вважає, що коли перед громадами виникне необхідність голосувати, чи лишаються вони в складі РПЦ і приймають назву Російська православна церква в Україні, чи хочуть бути в Православній Церкві України, більшість підтримає другий варіант. 

"Це питання часу. Шкода, що Конституційний Суд розглядав це питання чотири роки, але, думаю, далі державою все буде поступово унормовано і приведено до логічного завершення", – зазначив він.

Нагадаємо, у 2018 році Верховна Рада ухвалила закон, що зобовʼязав релігійні організації, духовні центри яких розташовані в Росії, вказувати це в своїй назві. В січні 2019 року представники фракції ОПЗЖ вирішили оскаржувати його в Конституційному суді. Крім того, УПЦ (МП) позвалася до ОАСК із проханням визнати незаконним наказ Мінкультури щодо визнання УПЦ (МП) такою, яка підпадає під дії закону про перейменування. ОАСК почав розгляд справи і заборонив на період судового процесу будь-які дії щодо реєстрації релігійних центрів УПЦ (МП), тобто заблокував процес перейменування

Після чотирьох років розгляду в грудні КСУ визнав правомірним перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Тепер церкву можна перейменувати на Російську православну церкву в Україні. Однак (УПЦ МП) відмовилася змінювати назву, аргументувавши це тим, що рішення КСУ стосується лише визнання закону конституційним. 

Як зазначає BBC, рішення КСУ не розблоковує дії норм закону, які були заблоковані ОАСК.

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