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Росія збирається збільшити побори зі своїх підприємств, зокрема на "переселення" людей з Херсона, – Bloomberg

Москва вирішила отримати більше коштів від свого бізнесу, аби було за що фінансувати війну. 

Росія збирається збільшити побори зі своїх підприємств, зокрема на "переселення" людей з Херсона, – Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Росія планує збільшити побори зі своїх підприємств і компаній та скоротити витрати, які не повʼязані з обороною. Про це пише Bloomberg із посиланням на урядовий документ, із яким вдалося ознайомитися журналістам.

Згідно з ним, Москва хоче підвищити дивіденди від державних компаній та "одноразовий збір " виробників добрив і вугілля. Ці зусилля називають "мобілізацією доходів". 

У документі також наказано додатково витратити 175 млрд рублів ($2,4 млрд) на фінансування переселених людей із Херсона до Росії. 

"Що є очевидним визнанням того, що Кремль не має надії повернути український регіон, який його війська покинули восени лише через кілька тижнів після оголошення про спробу незаконної анексії", – підкреслили журналісти. 

Бюджет Росії дедалі більше стискається через повномасштабну війну, а економіка скорочується через масштабні санкції США та Європи. Дивіденди та податок на непередбачувані доходи, сплачені ПАТ "Газпром", уже допомогли збільшити профіцит бюджету наприкінці минулого року, перш ніж зобов’язання щодо великих видатків у грудні, ймовірно, призвели до мінусового бюджету.

Частина додаткових грошей необхідна для покриття витрат, пов’язаних з війною. За словами обізнаних із планом осіб, рішення щодо розміру дивідендів чи одноразового збору ще не ухвалено, оскільки сума залежатиме від результатів бюджету попереднього року. 

За їхніми словами, влада намагатиметься встановити дивіденди вище 50% чистого прибутку для державних компаній.

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