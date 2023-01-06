Росіяни продовжують обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Учора під вогнем ворожої артилерії та мінометів були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Огірцеве, Кислівка та інші населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У Куп'янську пошкоджено будівлю цивільної промисловості. А у Дворічній Куп'янського району частково зруйновано ліцей. Там сталася масштабна пожежа, яку гасили протягом 3 годин”, – розповів очільник ОВА.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Дворічній поранення отримав чоловік 75 років. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Тривають роботи з гуманітарного розмінування. За добу спеціалісти ДСНС знешкодили 135 вибухонебезпечних предметів.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

На Куп'янському напрямку тривають активні бойові дії. На усі спроби ворога покращити там своє тактичне положення наші захисники дають гідну відсіч.

Нагадаємо, на Харківщині ексгумували тіло вбитої росіянами дитини.