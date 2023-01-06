У західних та північних областях України сьогодні буде до 1 градусу тепла

На півдні та сході падатиме мокрий сніг.

У п’ятницю, 6 січня синоптики прогнозують Україні хмарну погоду.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Невеликий дощ з переходом в мокрий сніг, у південно-східній частині, у більшості західних областей помірні опади. У північній частині – місцями невеликі опади.

У північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний та північний, 7-12 м/с, вдень у південних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у північних та західних областях від 1° тепла до 4° морозу, на Чернігівщині та Сумщині до 7° морозу; на решті території 0.

Температура у Київській області вдень від 1° тепла до 4° морозу; у Києві стовпичик термометрів покажуть 0-2° морозу.

Нагадаємо, у низці країн Європи температура січня досягла історичного максимуму. Національні рекорди “впали” у восьми країнах, а регіональні – ще в трьох.