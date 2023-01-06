Росіяни вивозять українські зерно та брухт через Маріуполь до Таганрогу

Росіяни вивозять зерно з окупованих територій України через Маріуполь до Таганрогу.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За цим маршрутом ворог також вивозить металобрухт зі знищених міст, зокрема з того ж таки Маріуполя.

Також зафіксовано вивіз будматеріалів, а саме тих, які ворог отримує в процесі розбирання знищених ним будинків.

Зазначимо, раніше окупаційна адміністрація Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур у 2022 році. Гауляйтери заявили, що для приймання сільськогосподарської продукції у регіоні створено 10 філій підприємства “Государствєнний зєрновой оператор”, яке й потім перепродало зерно.

“Насправді ж “державне зернове підприємство” це звичайна прокладка. Саме їй за безцінь мали віддавати зерно фермери на ТОТ, в інакшому випадку зерно “націоналізовували”. Далі ця прокладка вже передавала зерно дотичним до окупантів структурам й ті перепродавали його за ринковими цінами. Тобто, за фактом росіяни вкрали українське зерно, а весь прибуток забрали собі гауляйтери та ставленики кремля в регіоні”, – зазначили у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомляло, що Росія вкрала в Україні пшениці приблизно на $1 млрд. Згідно з дослідженням та даними супутникових знімків NASA Harvest, на тимчасово окупованих територіях України було зібрано майже 6 млн тонн пшениці.