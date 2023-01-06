Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
​Полоненого окупанта привели в село на Чернігівщині, де його підрозділ жив протягом місяця
​Полоненого окупанта привели в село на Чернігівщині, де його підрозділ жив протягом місяця
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора росіяни вбили шістьох жителів Херсонщини, серед загиблих – 12-річний хлопчик

Російські снаряди влучили у приватні будинки і пожежну частину.

Учора росіяни вбили шістьох жителів Херсонщини, серед загиблих – 12-річний хлопчик
Фото: Офіс генпрокурора

За минулу добу, 5 січня, російські військові 58 разів обстріляли з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків територію Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Херсон окупанти атакували 14 разів – під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в пожежну частину, приватні та багатоквартирні будинки”, – йдеться у повідомленні.

Минулої доби через російські обстріли загинули 6 людей, 4 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед загиблих – 12-річний хлопчик. Його росіяни вбили разом із мамою та татом у власній оселі, коли обстріляли Берислав.

 

Нагадаємо, за добу 4 січня росіяни 41 раз обстріляли Херсонщину. Троє людей отримали поранення. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також