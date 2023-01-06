Учора росіяни вбили шістьох жителів Херсонщини, серед загиблих – 12-річний хлопчик

Російські снаряди влучили у приватні будинки і пожежну частину.

За минулу добу, 5 січня, російські військові 58 разів обстріляли з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків територію Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Херсон окупанти атакували 14 разів – під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в пожежну частину, приватні та багатоквартирні будинки”, – йдеться у повідомленні.

Минулої доби через російські обстріли загинули 6 людей, 4 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед загиблих – 12-річний хлопчик. Його росіяни вбили разом із мамою та татом у власній оселі, коли обстріляли Берислав.

Нагадаємо, за добу 4 січня росіяни 41 раз обстріляли Херсонщину. Троє людей отримали поранення.