Росіяни за минулу добу 41 раз обстріляли Херсонщину, поранено троє людей

Російські війська за минулу добу 41 раз обстріляли територію Херсонщини – гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Місто Херсон армія РФ атакувала дев'ять разів. Окупанти вкотре обстріляли житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки.

Через російські обстріли троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 3 січня російські окупанти 73 рази обстріляли територію Херсонської області. В результаті загинули двоє людей, п’ятеро дістали поранень.