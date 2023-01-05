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Росіяни за минулу добу 41 раз обстріляли Херсонщину, поранено троє людей

Місто Херсон окупанти атакували дев'ять разів.

Росіяни за минулу добу 41 раз обстріляли Херсонщину, поранено троє людей
Херсонщина, обстріл (архівне фото)
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Російські війська за минулу добу 41 раз обстріляли територію Херсонщини – гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Місто Херсон армія РФ атакувала дев'ять разів. Окупанти вкотре обстріляли житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки.

Через російські обстріли троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 3 січня російські окупанти 73 рази обстріляли територію Херсонської області. В результаті загинули двоє людей, п’ятеро дістали поранень.

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