​Ворог продовжує зосереджувати зусилля на спробах наступу на Бахмутському напрямку, - Генштаб

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести активну оборону та обстрілюють позиції ЗСУ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

Розпочалася 316-та доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом минулої доби окупанти завдали три ракетних, 13 авіаційних ударів та 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області; Нікополь на Дніпропетровщині та Херсон. Є постраждалі, важкопоранені та загиблі серед мирного населення.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах наступу на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському та Куп’янському напрямках після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Площанка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Виїмка, Підгородне, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Водяне, Красногорівка, Веселе, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Кам’янська Слобода Чернігівської області; Кустине, Майське і Павлівка на Сумщині та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони 20 населених пунктів. Серед них -Іванівка, Куп’янськ, Дворічна, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках обстріляно райони понад 40 населених пунктів. Зокрема це - Верхньокам’янське, Білогорівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворожий вогонь зафіксовано біля населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках вогневого впливу зазнали райони понад 45 населених пунктів. Від танкових, мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Полтавка, Гуляйпілське, Мала Токмачка і Степове Запорізької області та Херсон, Новосілка, Тягинка і Садове.

Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих територій в правове поле РФ. Так, у місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб. Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків РФ.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також п'ять ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. За попередню добу, на східному напрямку, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони здійснили вогневе ураження трьох пунктів управління, чотирьох районів зосередження живої сили і військової техніки та двох складів боєприпасів ворога.