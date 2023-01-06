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Відкрита підтримка бойовиків “Л/ДНР” принесе політичні, дипломатичні і фінансові втрати для РФ, – Міноборони Британії

Статус та ідентичність “ДНР” і “ЛНР” залишаються суперечливими в російській системі.

Відкрита підтримка бойовиків “Л/ДНР” принесе політичні, дипломатичні і фінансові втрати для РФ, – Міноборони Британії
Бойовики “Л/ДНР”
Фото: EPA/UPG

Відкрита підтримка російською владою збройних формувань “ДНР” і “ЛНР” принесе великі втрати для Росії.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

31 грудня 2022 року незаконні збройні формування так званих “ЛНР” і “ДНР” офіційно увійшли до складу збройних сил РФ. Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Ростова-на-Дону вручив цим формуванням бойові прапори.

Москва стверджує, що “ЛНР” і “ДНР” є частинами Росії після превдореферендумів про приєднання у вересні 2022 року. Однак вона контролює обидва незаконні формування з 2014 року, створивши 1-й армійський корпус “ДНР” і 2-й армійський корпус “ЛНР”, підтримуючи їх російськими військовослужбовцями.

Статус та ідентичність “ДНР” і “ЛНР”, ймовірно, залишаються суперечливими в російській системі. Ще до вторгнення в лютому 2022 року ці території передбачали значне виснаження російських фінансів, зазначають аналітики британської розвідки.

“Тепер, коли Кремль відкрито взяв на себе зобов'язання підтримувати ці формування, вони, ймовірно, принесуть великі політичні, дипломатичні та фінансові витрати для Росії, які вийдуть далеко за межами поточної фази війни”, – заявили в Міноборони Британії.

 

Нагадаємо, Росія знову змінила командувача військ на Луганщині. 

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