За добу російські військові вбили 9 цивільних українців

Ще 11 цивільних українців отримали поранення.

LB.ua в Google News

Російські військові за минулу добу, 5 січня, вбили в Україні 9 цивільних, ще 11 осіб отримали поранення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 5 січня:

Донецька область - 1 загиблий, 3 пораненихЗапорізька область - 2 загиблих, 3 пораненихХарківська область - 1 пораненийХерсонська область - 6 загиблих, 4 поранених

Нагадаємо, вчора, 5 січня, росіяни вбили шістьох жителів Херсонщини, серед загиблих – 12-річний хлопчик. Російські снаряди влучили у приватні будинки і пожежну частину.