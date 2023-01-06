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За добу російські військові вбили 9 цивільних українців

Ще 11 цивільних українців отримали поранення.

За добу російські військові вбили 9 цивільних українців
Фото: Телеграм-канал Олександра Старуха

Російські військові за минулу добу, 5 січня, вбили в Україні 9 цивільних, ще 11 осіб отримали поранення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 5 січня:

Донецька область - 1 загиблий, 3 пораненихЗапорізька область - 2 загиблих, 3 пораненихХарківська область - 1 пораненийХерсонська область - 6 загиблих, 4 поранених

Нагадаємо, вчора, 5 січня, росіяни вбили шістьох жителів Херсонщини, серед загиблих – 12-річний хлопчик. Російські снаряди влучили у приватні будинки і пожежну частину.

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