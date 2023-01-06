ПЦУ претендує на користування храмами Верхньої частини Києво-Печерської Лаври

Православна Церква України претендує на перебування в Києво-Печерській Лаврі. З проханням надати один із храмів у користування ПЦУ зверталися до уряду ще в червні.

Тоді йшлося про Троїцьку надбрамну чи Всіхсвятську церкви, а не про Успенський собор чи Трапезну церкву. Про це предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній повідомив у інтервʼю LB.ua.

"Ми просили, що хочемо бути присутніми, хочемо молитися українською мовою, в Лаврі повинна линути молитва українською мовою в непростий час випробувань цією страшною війною. Але всі говорили про те, що потрібно почекати, доки завершиться договір користування Московським патріархатом на два храми, головних храми Верхньої Лаври", – розповів він.

Цей договір закінчився з 1 січня, УПЦ (МП) покинула територію Верхньої Лаври. Тепер молитися у храмах претендує ПЦУ.

"Чому ми не маємо такого права? Ми цього прагнемо, просимо і будемо просити державу, щоб Православна Церква України також була присутньою в Верхній частині Києво-Печерської Лаври, мала право користуватися одним із храмів чи двома храмами, це вже буде вирішено державою – чи це Успенським собором, чи Трапезним храмом Верхньої Лаври", – зазначив він.

Епіфаній додав, що ПЦУ зробила деякі необхідні юридичні кроки – зареєструвала юридичну особу "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра – чоловічий монастир" за адресою, яка в Феодосіївському монастирі.

"Ми б хотіли зареєструвати за адресою Верхньої Лаври, але з юридичної точки зору це неможливо було зробити, тому тимчасова адреса – це адреса є Феодосіївського монастиря. Через це Державна служба пів року не давала відповіді, …ну як, давала відповіді, але постійно треба було доопрацювати документи – тобто спеціально не ухвалювалося відповідне рішення. Але рішення було ухвалене ще попередньою очільницею цієї Державної служби – зареєстровано юридичну особу, і, відповідно, в нас є бажання, щоб монастир вже в складі Православної Церкви України розвивався з тих ченців, які зараз перебувають у складі монастиря Московського патріархату", – пояснив Епіфаній.

Монахи з цього монастиря зараз визначаються.

"Ми знаємо, що є велика кількість ченців, які мають проукраїнські погляди, і які, якщо буде нам надано вже в користування храм в Верхній частині Лаври, готові долучитися і творити вже наш монастир в складі Православної Церкви України", – пояснив митрополит.

Він наголосив, що ПЦУ прагне пройти цей шлях мудро, мирно і без ворожнечі.

"Я переконаний, що з часом більшість братії доєднається до цього процесу, і автоматично питання щодо Нижньої Лаври також буде вирішене безпосередньо братією цього монастиря", – наголосив він.

Нагадаємо, у грудні намісник лаври Павло (Лебідь) сказав своїм вірянам, що в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів Києво-Печерської Лаври: Трапезного собору Антонія і Феодосія Печерських та Успенського собору. Згодом він сказав, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.

Мінкультури рекомендувало не продовжувати оренду з УПЦ (МП). Вже 7 січня Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить літургію з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

5 січня до держави з користування УПЦ (МП) повернулися Успенський собор і Трапезна церква Києво-Печерської Лаври.

Успенський є головном собором Києво-Печерської Лаври. Вся Києво-Печерська Лавра є державною власністю. За часів президентства Віктора Януковича так звана нижня лавра була безстроково передана в оренду УПЦ (МП).