У Чорному морі 7 січня не виявили російських кораблів

На бойове чергування в Чорному морі в суботу, 7 січня, Російська Федерація не вивела жодного корабля.

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у Телеграмі.

В Азовському морі, за даними ВМС, ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. У Середземному морі зафіксовані дев'ять російських кораблів, зокрема п'ять ракетоносіїв, загальний залп яких становить 72 "Калібри".

Встановлено, що за добу прохід Керч-Єнікальською протокою в інтересах РФ до Азовського моря здійснили 19 суден, сім з них рухалися з протоки Босфор. До Чорного моря в інтересах РФ пройшли 27 суден, чотири з яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що 4 січня Росія тримала на бойовому чергуванні в Чорному морі три військових кораблі.