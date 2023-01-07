ПЦУ й надалі зможе служити в соборах Києво-Печерської Лаври, - Єленський

Різдвяна служба Православної церкви України в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври може бути не одним таким богослужінням.

Про це сказав голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський перед службою в соборі 7 січня, інформує Радіо Свобода.

«Лавра належить державі і держава дає можливість служити в ній, це її вибір, це її рішення. Думаю, що це далеко не останній раз, коли ПЦУ буде служити в соборах Лаври. Очевидно монастирська братія, і не тільки Києво-Печерської лаври, будуть вирішувати: чи вони будуть належати до Московського патріархату чи – як це є настрій серед багатьох священиків, духовенства, серед монашества – вони цей зв’язок перервуть», – сказав Єленський.

Нагадаємо, що предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній у свято Різдва Христового за юліанським календарем, 7 січня, здійснює богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

2 грудня ПЦУ повідомила про те, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі ПЦУ.

5 січня міністр культури Ткаченко поінформував, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування. Намісник Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) не з'явився на підписання акту повернення культових споруд.

Міністерство культури дало дозвіл на проведення Різдвяної служби Предстоятеля Православної церкви України Митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.