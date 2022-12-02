ПЦУ зареєструвала нову назву монастиря на території Києво-Печерської лаври

/file/person/3031_tkachenko_oleksandr_vladislavovich.htmlСьогодні зареєстрували в Єдиному державному реєстрі Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру ПЦУ (чоловічий монастир).

Про це повідомив заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій (Зоря) у своєму Facebook.

"1 грудня 2022 р. було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної Церкви (Православної Церкви України). Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної Церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру (45081205)", - йдеться в повідомленні.

За його словами, канонічним і духовним керівником Лаври є Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Відповідним рішенням Синоду ПЦУ Блаженніший очолюватиме монастир як юридичну особу.

Доповнено. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Facebook наголосив, що мова не йде про передачу Києво-Печерської лаври у користування ПЦУ.

"Маю прояснити ситуацію щодо інформації яка наразі шириться інформаційним простором щодо нібито передачі Києво-Печерської Лаври ПЦУ. Наразі мова не йде про передачу. Насправді відбулась реєстрація юридичної особи ПЦУ на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", в монастирі, який знаходиться навпроти території Верхньої Лаври і входить до відання заповідника", - пояснив Ткаченко.

Нагадаємо, у червні Предстоятель Православної церкви України звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням передати ПЦУ для богослужінь один із храмів на території Києво-Печерської лаври.

До цього Синод ПЦУ ухвалив рішення про створення чоловічого монастиря «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра».