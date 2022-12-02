Україна хоче розірвати угоду з Росією про перетин кордону жителями прикордонних регіонів обох держав

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону, який дозволить розірвати угоду з Росією про перетин кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За словами Мельничука, якщо нардепи проголосують за цей законопроєкт, Україна зможе виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для втрати чинності угоди.

"Припинення дії Угоди сприятиме посиленню державного контролю в’їзду та перебування в Україні громадян РФ в умовах загроз національній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у червні 2020-го КМУ вирішив відновити пішохідне сполучення з Білоруссю і Росією, а також автомобільне сполучення з Білоруссю в пунктах пропуску "Дольськ" (у Волинській області) і "Вільча" (в Київській області).

Торік на кордоні з Росією затримали "вора в законі" Левана Гальського.