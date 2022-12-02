​Без води, дров, світла і зв'язку: що залишилося в селах на Куп’янщині
​Без води, дров, світла і зв'язку: що залишилося в селах на Куп’янщині
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
Політичний шторм на Тайвані
Політичний шторм на Тайвані
У Верховній Раді змінять керівний склад комітетів
У Верховній Раді змінять керівний склад комітетів
СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли “русскій мір”
СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли “русскій мір”
Печера на Вознесенському узвозі: спадщина vs вигода
Печера на Вознесенському узвозі: спадщина vs вигода
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль доручив створити штаб, який координуватиме постачання і розподіл генераторів

Штаб також буде займатися забезпеченням пального до установок.

Шмигаль доручив створити штаб, який координуватиме постачання і розподіл генераторів
Фото: Вінницька ОВА

В Україні створять штаб з координації постачання й розподілу генераторів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні доручив віцепрем’єру з відновлення України створити координаційний штаб, який власне і займатиметься координацією роботи щодо постачання й розподілу генераторів, які Україна закуповує та отримує як гуманітарну допомогу", - сказав Шмигаль.

За його словами, штаб буде також займатися забезпеченням достатньої кількості пального для установок.

Нагадаємо, у Мінекономіки повідомили про різке збільшення імпорту генераторів і пального у листопаді. Так, минулого місяця в Україну завезли 136 тисяч генераторів.

Прага передасть нашій державі сотні генераторів та обігрівачів, а також медобладнання на 22 млн крон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також