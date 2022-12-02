Шмигаль доручив створити штаб, який координуватиме постачання і розподіл генераторів

Штаб також буде займатися забезпеченням пального до установок.

В Україні створять штаб з координації постачання й розподілу генераторів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні доручив віцепрем’єру з відновлення України створити координаційний штаб, який власне і займатиметься координацією роботи щодо постачання й розподілу генераторів, які Україна закуповує та отримує як гуманітарну допомогу", - сказав Шмигаль.

За його словами, штаб буде також займатися забезпеченням достатньої кількості пального для установок.

Нагадаємо, у Мінекономіки повідомили про різке збільшення імпорту генераторів і пального у листопаді. Так, минулого місяця в Україну завезли 136 тисяч генераторів.

Прага передасть нашій державі сотні генераторів та обігрівачів, а також медобладнання на 22 млн крон.