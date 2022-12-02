Черга суден “зернового коридору” у Босфорі сягнула 96, – Адміністрація морських портів

Наразі черга суден "зернового коридору" у Босфорській протоці сягнула 96 і їхня кількість зростатиме, якщо не збільшити кількість інспекцій на добу.

Про це повідомив керівник Адміністрації морських портів України Олексій Востріков.

Востріков зазначив, що електронна черга дозволила оптимізувати та зробити прозорим планування заходу та виходу суден в/із портів Великої Одеси, але вона не вирішує проблеми інспекції суден в Босфорі.

“АМПУ принципово важливо було впровадити процес, який буде прозорим і зрозумілим для ринку. Ми це зробили по аналогії з дунайськими портами – започаткували електрону чергу. Але які б ефективні інструменти планування ми не впроваджували, в роботі “зернового коридору” є деструктивна позиція РФ”, – зазначив він.

Через дії Росії при проходженні контролю у Босфорі замість необхідних 24-30 суден на добу (як на вхід, так і на вихід) реально інспектують у середньому лише 3,5 суден на вхід і 3 – на вихід.

“Ми вже бачили минулого місяця чергу у Босфорі з понад 150 суден, які простоювали там більш ніж 30 діб. Тоді вирішували цю проблему спільно з ООН та Туреччиною. Сьогодні така тенденція повторюється”, – додав очільник АМПУ.

Зараз завантаженість портів становить менше ніж 50% і унаслідок цього країни світу недоотримали у листопаді 3 млн тонн агропродукції.

Востріков зазначив, що ситуація з блокуванням Росією роботи "зернового коридору" обговорюється на щоденних галузевих нарадах і щотижневих нарадах з учасниками агроринку.“Єдиний вихід – збільшення кількості щоденних інспекцій. Відповідне звернення Україна направила до партнерів по Ініціативі – ООН та Туреччини”, – підсумував він.

Нагадаємо, у межах ініціативи "Grain from Ukraine" до країн Африки та Близького Сходу щомісяця можуть експортувати до 300-500 тис. тонн зернових.