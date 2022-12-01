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Україна відправила пшеницю для Алжиру, який потерпає від продовольчої кризи

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 508 суден із українською агропродукцією.

Україна відправила пшеницю для Алжиру, який потерпає від продовольчої кризи
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Сьогодні, 1 грудня, з портів Великої Одеси вийшли три судна, які доставлять 126 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.  

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури України. 

Зокрема, відправлено 27 тис. тонн пшениці для Алжиру, який потерпає від продовольчої кризи.

В портах Великої Одеси наразі стоять під обробкою 22 судна. На них завантажують 767 тис. тонн української агропродукції.  

Також по “зерновому коридору” рухаються ще чотири судна під завантаження 205 тис. тонн агропродукції.

Загалом же з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 508 суден. Ними експортовано 12,4 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. 

Як раніше повідомлялось, в межах Grain from Ukraine до країн Африки та Близького Сходу щомісяця можуть експортувати до 300-500 тис. тонн зернових.

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